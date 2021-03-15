شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود لتدريباته الخميس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المصرى البورسعيدى لتدريباته الخميس المقبل، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون اليوم ولمدة أربعة أيام، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السابعة عشرة للدورى.

كان المصرى قد تعادل بالأمس أمام إنبى بهدف لمثله في الجولة السادسة عشرة للدورى في لقاء مثير نجح فيه لاعبو الفريق الساحلى من خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق رأسية إيزى إيميكا.

رغم البداية الجيدة من لاعبى المصرى في بداية الموسم، إلا أن النتائج تراجعت بعض الشيء خلال المباريات الأخيرة والتي كلفت الفريق الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، والتعادل الأخير أمام إنبى بهدف لمثله، مما جعل هناك شعور بالحزن والاستياء من بعض الجماهير.

ويتوقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر، حيث يلتقى المصري مع طلائع الجيش يوم 3 أبريل المقبل فى الأسبوع السابع عشر للدوري.

ويحتل المصري المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 لقاء خاضهم الفريق بالدوري، فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر مباراتين، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومُنى مرماه بـ11 هدفا.