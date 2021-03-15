شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 14 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 14/3/2021 العديد من الأخبار المهمة، وعلى رأسها فوز غزل المحلة على المقاولون العرب بهدف دون مقابل بالدورى، بينما شهد معسكر الأهلى بالكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب إصابة محمد هانى الظهير الأيسر.

طبيب الأهلي: محمد هاني يشارك فى مران الأهلي غدا بشكل طبيعى بعد إصابة الرأس

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق سيكون موجودًا فى المران الرئيسى غدًا الاثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق اليوم من الظهور فى المران الرئيسى غدًا أو المشاركة فى مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفنى.‏

تعديلات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام الترجي.. أبرزها عودة أبو جبل

يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدًا الاثنين، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

كارتيرون يدرس إقامة معسكر مغلق فى فترة توقف الدورى

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدخول فى معسكر مغلق بعد مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يؤكد جاهزية السولية وطاهر للمشاركة فى مران الغد استعدادا لفيتا كلوب

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.

اتحاد الكرة يحيل أحداث الشرقية للدخان والفيوم إلى لجنة الانضباط

أحال الاتحاد المصري لكرة القدم أحداث مباراة الشرقية للدخان مع الفيوم ضمن مسابقة دوري القسم الثاني إلى لجنة الانضباط بالاتحاد ، والتي شهدت اعتدات من قبل لاعبي الفريقين و الأجهزة الفنية.

غزل المحلة يهزم المقاولون بهدف الشيخ ويقفز للمركز التاسع بالدورى.. فيديو

فاز فريق غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر. أحرزأحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.