شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيف يتأهل رسميا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب سلاح السيف فى التأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2021، فى ظل الفوز على إسبانيا 35/45 واحتلال المركز الثالث عشر فى تصنيف فى بطولة العالم المقامة فى المجر.

مثّل منتخب السيف كل من اللاعبين، زياد السيسى ومحمد عامر ومدحت معتز ومهاب سامر، فيما تأهلت على صعيد السيدات وفقا للتصنيف العالمى من أفريقيا ندى حافظ.

وعلى صعيد منافسات الفردى، خسر زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل روسيا بنتيجة 15/12 فى ثمن نهائى بطولة كأس العالم للسيف المقامة فى المجر.

وكان زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، قد تأهل لدور الـ16 بالفوز على بطل أولمبياد لندن وبطل العالم الكورى جو بونج بنتيجة 15/12 فى دور الـ32.

ونجح اللاعب زياد السيسى فى التأهل إلى دور الـ32 بالفوز لاعب إيطاليا فى دور الـ64 بنتيجة 15 / 11 قبل أن يستطيع التأهل إلى دور الـ16.

كما نجح زياد اسيسى فى التأهل إلى دور الـ64 الرئيسى مباشرة بالفوز، فى جميع مواجهاته بدور المجموعات ومعه زميله محمد عامر قبل أن يودع الأخير منافسات الفردى منذ قليل

وخسر محمد عامر، لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، من بطل الكويت بنتيجة 15 / 11 فى دور الـ64، وتشارك مصر فى بطولة كأس العالم للسلاح بقائمة تضم عددا من اللاعبين المميزين، هم: زياد السيسى ومحمد عامر ومهاب سامر ومدحت معتز وأدهم معتز ومازن عمرو ونور محمد وندى حافظ وجنى شريف وزينة أشرف وسارة محمد.