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القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، في قائمة هدافي الدورى المصري الممتاز، بعدما أحرز خامس أهدافه هذا الموسم، ليحل في المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين التي يحتلها حسام حسن مهاجم سموحة السكندري.





ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة المحلة والمقاولون بالدورى

وأقيمت اليوم الأحد مباراة وحيدة بمسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز فريق غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. أحرزأحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة في المركز الـ13 من 16 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة في المركز التاسع، بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.



وجاءت قائمة هدافي الدورى المصري كالتالي: وجاءت قائمة هدافي الدورى المصري كالتالي: