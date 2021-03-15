شكرا لقرائتكم خبر عن عيد مرازيق يرحل عن تدريب السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر عيد مرازيق، المدير الفني للسكة الحديد، عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الهزيمة التي مُنى بها الفريق الجولة الماضية أمام بتروجت بهدف مقابل للاشئ في الجولة السابعة عشرة لدورى القسم الثانى.

وفضل مرازيق إفساح الطريق أمام مجلس الإدارة لاختيار مدير فنى جديد بدلا منه، على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها صاحب إنجاز الصعود الموسم الماضى مع البنك الأهلي، إلا أنه ارتأى عدم استكمال المشوار مع الفريق الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى.

ويحتل السكة الحديد المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق بالدورى فاز في 3 وتعادل 9 وخسر 5، أحرز لاعبوه 11 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا.

من ناحية أخرى عاد فريق الترسانة لصدارة المجموعة الثانية بعد الفوز الصعب على طنطا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن فعاليات الجولة الـ17 بالقسم الثانى ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 30 نقطة فى صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 15 نقطة فى المركز الأخير للمجموعة.

كما تعادل بورتو السويس سلبيا مع زد إف سى ليعود لوصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر، بينما رفع زد إف سى رصيده إلى 21 نقطة فى المركز التاسع، فى الوقت نفسه تعادل الداخلية مع القناة بثلاثة أهداف لمثلها ليرتفع رصيد الفريق الشرطى إلى 29 نقطة فى المركز الثالث، بينما رفع أبناء القناة رصيدهم إلى 23 نقطة فى المركز السادس.

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن عودة بتروجت للإنتصارات مع ربين ياسين بالفوز علي السكة الحديد بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما توقف رصيد السكة عند 18 نقطة فى المركز الثالث عشر، وفاز الزرقا علي سرس الليان بهدفين لهدف، وحول جمهورية شبين تأخره بهدفين أمام النصر للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخب السويس مع النجوم بهدف لمثله، بينما تعادل المريخ البورسعيدى وكوكاكولا سلبيا.