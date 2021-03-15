شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكما لمباراة البنك والاتحاد بالدوري والغندور للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة مباراة البنك الأهلي والاتحاد بالدوري الممتاز، إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له الخامسة مساء غد الإثنين باستاد المقاولون العرب.

يعاون طارق مجدي في إدارة مباراة البنك الأهلي و الاتحاد السكندري كل من: تامر رشاد "مساعد أول"- محمد صلاح عبد الفتاح "مساعد ثان"- لطفي شعبان "حكم رابع"- أحمد الغندور "حكم فيديو"- محمد التابعي "مساعد حكم فيديو".

جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا للاعبي وجهاز فريق البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة الاتحاد السكندري، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الإثنين فى الخامسة مساءً باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويقود خالد جلال، المدير الفني لسيراميكا، أولى مبارياته الرسمية مع الفريق، بعد شفائه من فيروس كورونا، والذي أبعده عن قيادة الفريق فى الجولتين السابقتين.

شهدت التدريبات الأخيرة عودة بهاء مجدى ومحمود سيد للتدريبات الجماعية، وما زال أحمد ياسر وشادى رضوان ومحمد لعبه ينفذون البرنامج التأهيلي للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.

وعقب مران اليوم يدخل فريق البنك الأهلي معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة الاتحاد السكندرى.

وحرص أشرف نصار، رئيس البنك الأهلى، على الاجتماع بلاعبى الفريق والجهاز الفنى للإشادة بهم على المباريات الماضية، وكذلك تحفيزهم لمباراة الغد أمام سيد البلد.