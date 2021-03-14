شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد كامل نجومه قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبداللطيف أبورجيلة، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال. ويدخل الزمالك لقاء الترجي بصفوف متكاملة بعد أن خاض الفريق المواجهات الأخيرة بدون الثلاثي حازم إمام، ومحمد عبدالشافي، ومحمود عبدالرزاق شيكابالا.
وغاب حازم إمام ومحمود عبدالرازق شيكابالا عن مباراتي الزمالك أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي، حيث تعرض الثنائي لإصابات عضلية أدت إلى غيابهما عن المواجهتين، بينما غاب محمد عبدالشافي عن جميع مواجهات الفريق الأفريقية خلال هذا الموسم بعدما تعرض للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.
وأعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليستعيد الأبيض شيكابالا، وحازم، وعبدالشافي، ويكون الثلاثي جاهزا للمشاركة في اللقاء على المستوى الطبي. وتواجد محمود عبدالرازق شيكابالا في قائمة الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا، حيث شارك في الشوط الثاني من اللقاء بدلا من أحمد سيد زيزو.
وشارك حازم إمام، ومحمد عبدالشافي في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، ليكون موقف تواجد الثنائي في قائمة المباراة بيد الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
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