شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لباهر المحمدي من المدير الفني للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم باهر المحمدي، مدافع الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحد.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري.

وعقد البوسني يوفيتس المدير الفني للإسماعيلي جلسة مع باهر المحمدي طالبه خلالها بعدم التحامل على نفسه في التدريبات من أجل العودة سريعاً للمباريات حتى لا تتفاقم إصابته مجددًا.

وتماثل باهر المحمدي للشفاء من إصابة قطع الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم المنقضي وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي مكثف.

واكتفى باهر المحمدي بأداء تدريبات خفيفة بالكرة خلال التدريبات التي أداها الفريق لكنه لم يشارك في التقسيمة التي أداها بقية اللاعبون خوفًا عليه من الالتحامات.