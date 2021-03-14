شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يحطم رقم بيليه... ويوجه له رسالة على الفيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفينتوس كريستيانو رونالدو على تحطيمه لرقم الأسطورة البرازيلي بيليه، بتسجيله 770 هدفا في مسيرته كلاعب محترف، ليصبح أكثر لاعب سجل أهدافا رسمية في كرة القدم.

وقال رونالدو عبر الفيسبوك: «الأسابيع القليلة الماضية امتلأت بأنباء وإحصاءات تعتبرني الهداف الأكبر في تاريخ كرة القدم، متخطيا أهداف بيليه الـ 757 الرسمية، ورغم أنني كنت ممتنا لهذا التقدير، ولكن الوقت قد حان الآن لأشرح سبب عدم اعترافي بهذا الرقم حتى تلك اللحظة».

وأضاف: «بسبب عشقي الأبدي وغير المشروط للسيد إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو، ولاحترامي لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دُفعت إلى الاعتراف بالأهداف الـ 767 التي سجلها، باحتساب 9 أهداف سجلها لفريق ولاية ساو باولو، بالإضافة إلى الهدف الوحيد الذي سجله مع المنتخب البرازيلي العسكري؛ بصفتها أهدافا رسمية. صحيح أن كرة القدم والعالم قد تغيرا منذ ذلك الحين، ولكن هذا لا يعني أبدا أن نقوم بمحو التاريخ وفقا لأهوائنا».

وتابع: «اليوم وبوصولي للهدف الرسمي رقم 770 في مسيرتي الاحترافية، فكلماتي الأولى تذهب مباشرةً إلى بيليه. ليس هناك لاعب في العالم لم يترعرع وهو يسمع حكايات عن مباريات وأهداف وإنجازات بيليه، وأنا لست استثناءً، ولهذا أنا أشعر بفخر وسعادة بالغة بأن صرت الهداف الأكبر في التاريخ، متخطيا رقم بيليه القياسي، شيء لم يكن ممكنا أن أحلم به كطفل صغير من ماديرا».

وأحرز كريستيانو رونالدو اليوم ثلاثة أهداف، هاتيرك، في مرمي فريق كالياري في بطولة الدوري الإيطالي، ليصل للهدف رقم 770 في مسيرته الاحترافية ليتخطى رقم الأسطورة بيليه، الذي احرز 767 هدفا.