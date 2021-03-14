شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الركبة تعاود عبد الرحمن مجدي في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاودت آلام العضلة الأمامية عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي خلال المران الذي أداه الفريق، الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز والتي يسعى الإسماعيلي للفوز بنقاطها الثلاثة للهروب من النفق المظلم الذي بات يطارد الفريق بعدما قبع في المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد عشر نقاط.

واكتفى عبدالرحمن مجدي بأداء تدريبات الجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد طه مهنا طبيب الفريق لتفادي تفاقم إصابته.