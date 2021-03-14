شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يحسم عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حكم قضائي نهائي وبات تصدره المحكمة الإدارية العليا بعد ساعات، يحدد مصير مجلس ادارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضي منصور، حيث تفصل المحكمة في الطعن المقام منه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

ويترقب جماهير القلعة البيضاء هذا الحكم لأنه سيقول «الكلمة الاخيرة» في نزاع مرتضي منصور على الاستمرار في رئاسة الزمالك فيحصن مصير النادي «إداريًا» بحكم نهائي غير قابل للطعن.

سيناريوهان اثنان لحكم الإدارية العليا: أولهما أن تحكم بقبول طعن مرتضى ليعود إلى نادي الزمالك رئيسا لمجلس الإدارة ومعه باقي الأعضاء الطاعنين، أو القضاء بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل النادي.