شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري التركي بعد خسارة فناربخشة وفوز جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريق بشكتاش ترتيب الدوري التركي الممتاز بعد مباراة اليوم، الأحد، حيث فاز جينتشلر ببرليجي على فناربخشة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتما مساء اليوم السبت على ملعب "شوكرو ساراجوجلو" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويواصل بشكتاش صدارته لترتيب الدوري التركي برصيد 63 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات وسجل خلال مشواره 62 هدفاً وتلقي 29.

فيما يأتي جالاتا سراي فى المرتبة الثانية برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر جمعها من الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 4 لقاءات وخسارة 6، وسجل خلال مشواره 58 هدفاً وتلقى 23.

ويستعرض "المصري اليوم" ترتيب الدوري التركي والذى يأتي كالتالي: