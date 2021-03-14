شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل إلى دار السلام استعدادًا لمواجهة نامونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعدادا لخوض مباراة نامونجو في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني في الثالثة من عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ووصلت البعثة لمطار دار السلام على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها الإدارة لراحة جميع أفرادها استعدادا للمباراة الهامة، قبل التوجه لفندق الإقامة.

ويعتلي بيراميدز صدارة مجموعته في كأس الكونفدرالية بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة فريق نومونجو التنزاني في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية..

وجاءت قائمة رحلة السفر على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- عبدالرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- طارق طه- محمد حمدي- أحمد فتحي- أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي