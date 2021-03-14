شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أرتيتا بعد الفوز على توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، سعادته بعد الفوز على توتنهام، بنتيجة 2/1، في ديربي لندن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته عقب المباراة: «أرسنال يستحق، بدأنا المباراة بقوة، سجل لاميلا هدفًا رائعًا وبعد ذلك كان علينا الرد وهذا ما قمنا به وأشكر اللاعبين على تقديمهم مباراة جيدة من جميع النواحي».

وأضاف المدير الفني للجانرز: «من الناحية الذهنية، الأمر ليس سهلاً ولكنى أحب الطريقة التي كان رد فعل الفريق بها، رما تكون العشر دقائق الأخيرة أسوأ ما لعبناه في المباراة ولكن في النهاية نجحنا في الحصول على الثلاث نقاط وهذا هو الأهم».

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر برصيد 41 نقطة، حيث خاض 28 مباراة، فاز في 12 مباراة، تعادل 5 مرات، وخسر 11 مرة.