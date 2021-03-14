شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب السعودي يكشف طبيعة إصابة إيجالو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الشباب السعودي، طبيعة إصابة النجم النيجيري أوديون إيجالو، والمدة التي يغيب خلالها عن الملاعب.

وأفاد الليوث عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة إيجالو بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، موضحًا أنه سيغيب قرابة أسبوعين.

ويتساوى الشباب مع الهلال، في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ45 نقطة، رغم خسارته الجولة الماضية على يد الاتحاد.