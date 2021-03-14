شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كارتيرون جلسة أخرى مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة نبذ الخلافات التي نشبت بينهم خلال الفترة الماضية، خصوصا الثنائى محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم «جنش»، حارسى المرمى.

وشدد المدير الفنى على أنه لن يتأخر في معاقبة أي لاعب يقصّر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأكد على اللاعبين بضرورة تعويض خسارتهم للبطولات الثلاث المحلية والأفريقية في الموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي، بعد غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.