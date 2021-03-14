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كارتيرون يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد كارتيرون جلسة أخرى مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة نبذ الخلافات التي نشبت بينهم خلال الفترة الماضية، خصوصا الثنائى محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم «جنش»، حارسى المرمى.

وشدد المدير الفنى على أنه لن يتأخر في معاقبة أي لاعب يقصّر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأكد على اللاعبين بضرورة تعويض خسارتهم للبطولات الثلاث المحلية والأفريقية في الموسم الماضى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي، بعد غد، الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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