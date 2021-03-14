شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لتحقيق أول فوز مصري في الأراضي الكونغولية خلال ‏مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق الكرة بالنادي الأهلي ضيفاً على نظيره فيتا كلوب، عصر الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

الفريقان تعادلا بنتيجة 2/2 في مباراة القاهرة بالجولة الماضية، والتي شهدت اهدار الأهلي فوزاً مضموناً بعد ضياع فرص بالجملة كانت كفيلة بخروجه منتصراً بنتيجة عريضة.

وعلى مدار 22 مباراة جمعت الأندية المصرية بنظيرتها الكونغولية، لم يتمكن أبناء النيل مطلقاً من تحقيق أي انتصار في ملاعب الكونغو الديموقراطية.

وخاضت أنجية مصر 22 مباراة في الكونغو تعادلت في 6 منها وتلقت 16 خسارة دون تذوق طعم الانتصار.

باكورة مباريات أندية مصر في الكونغو كانت بخوض الاسماعيلي ذهاب نهائي نسخة 1969 أمام الانجلبير «مازيمبي حالياً» وحسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 نتيجة المباراة.

أما عن أخر زيارة لأندية مصر للكونغو الديموقراطية فشهدت خسارة قاسية للزمالك بثلاثية نظيفة على يد مازيمبي في النسخة المنصرمة من دوري الأبطال.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعينه على قطع احدى بطاقتي الترشح لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد جمع 4 نقاط فقط خلال أول 3 جولات.