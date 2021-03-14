شكرا لقرائتكم خبر عن كالياري × يوفنتوس: «هاتريك مثالي» من رونالدو يزين انتصار السيدة العجوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس انتصارًا جديدًا في الدوري بعد أن تغلب بنتيجة 3-1 على كالياري في مباراة ضمن الجولة 27 من السيريا أي.

ولعب كريستيانو رونالدو دور البطولة المطلقة في المباراة من خلال تسجيله جميع أهداف الضيوف ال3، ليحقق يوفنتوس الفوز رقم 16 لهم في الدوري.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على اصحاب الأرض بنتيجة 3-0 بعد عرض رائع من النجم البرتغالي.

وسجل أصحاب الأرض هدفًا شرفيًا بعد 16 دقيقة من زمن الشوط الثاني عن طريق المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، لتنتهي المباراة بفوز فريق السيدة العجوز بنتيجة 3-1

رجل المباراة:

كان اختيارًا سهلًا مع تسجيل رونالدو للهاتريك الكامل، ليكون بطل المباراة بدون منازع.

هل تعلم أن:

- كريستيانو رونالدو سجل الهاتريك المثالي (هدف بالرأس، هدف بالقدم اليمنى وهدف بالقدم اليسرى) في 32 دقيقة من بداية المباراة، ليكون اسرع هاتريك مثالي خلال مسيرته.

- رونالدو سجل على الأقل 30 هدفًا بمختلف البطولات في 11 من أخر 12 موسم لعبهم مع الأندية.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

- يوفنتوس استمر في المركز الثالث برصيد 55 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر الحالي، إنتر ميلان، مع لعب الأخير لمباراة أزيد.

- كالياري تجمد رصيده عند 22 في المركز السابع عشر، على بعد نقطتين فقط من مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريستيانو رونالدو سجل الهاتريك رقم 57 خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب البرتغالي الأول.

- هذا كان ثاني هاتريك لـ رونالدو في الدوري الإيطالي، كلاهما ضد كالياري.

- كريستيانو رونالدو سجل هاتريك في الشوط الأو للمرة الأولى منذ سبتمبر 2015 مع ريال مدريد ضد إسبانيول.

- هذا هو اسرع ثاني اسرع هاتريك لرونالدو (خلال 32 دقيقة) خلال مسيرته الحافلة، بعد الهاتريك الذي سجله ضد إسبانيول في سبتمبر 2015 (بعد 20 دقيقة)