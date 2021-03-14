شكرا لقرائتكم خبر عن متولي مطحنة بطل رفع الأثقال في رفع الأثقال البارلمبي يستغيث بوزير الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد متولي مطحنة بطل العالم البارالمبي، أنه العملية الأخيرة بالأوتار ستمنعة من المشاركة في البطولات لمدة 7 أشهر من أجل التأهيل الجيد للبطولات القادمة والعودة للمستوي الجيد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «تكلفة العملية كان 50 ألف جنية وللأسف تحملت قيمة المبالغ المالية دون مساعدة من جانب إدارة الإتحاد، لأن إصابتي جاءت خلال المشاركة في بطولة الجمهورية، وتم تشجيص إصابتي بإجهاد عضلي، ولكن مع زيادة الآلام قمت بعمل رنين مغناطيسي وتطلب الأمر تدخل جراحي من أجل التعافي».

وأكمل: «تكلفة العملية الأساسية كان 65 ألف جنية ولكن تم تخفيض المبلغ لأنني تابع للاتحاد البارالمبي، وحاولت التواصل مع إدارة الإتحاد من أجل الحصول على الأموال ولكن كان كل مجلس يتحدث معي بأن كل شئ سيتم في الميعاد المخصص له ولم أتمكن حتي الأن للوصول لأي حلول».

وزاد: «كنت أعاني من شدة الألم ولم يهتم الإتحاد بالأمر، والدكتور حياة خطاب رئيسة الإتحاد تتجاهل الأمر بالرغم من عدم وجود أي مشاكل سابقة معها، وحدث لي نفس الإصابة في عام 2018 ولم يقف معي أحد، وكنت أتمني الإهتمام لأنني حققت بطولات كبيرة وممتازة لصالح مصر».

واختتم: «وزير الشباب والرياضة لم يبخل في السؤال عني، وخلال إصابتي الأخيرة لم يبتعد عني نهائيا وساعدني، والوزير لم يصل له أمر إصابتي الأخيرة لأنه من المفترض أن توصل له من خلال مسئولي الإتحاد، وأريد أخذ حقي فقط وليس أكثر من حقي».