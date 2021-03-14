شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يقود هجوم سان جيرمان أمام نانت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، التشكيل الرسمى استعداداً مواجهة ضيفه فريق نانت، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب «حديقة الأمراء»، في ختام منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: كيمبيمبى، ماركينيوس، ديالو، داجبا

الوسط: فيراتى، دانيلو، دراكسلير

الهجوم: دى ماريا، رافينيا، مبابي