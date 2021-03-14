شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية مثالية في غضون 32 دقيقة ليتعافى يوفنتوس من خروجه من دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 خارج ملعبه على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وهز المهاجم البالغ من العمر 36 عاما الشباك بضربة رأس ومن ركلة جزاء وبتسديدة بقدمه اليسرى واحتفل بالإشارة إلى أذنيه في رد واضح على الانتقادات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة.

وكان حامل اللقب ومهاجمه البرتغالي تحت ضغط لتقديم أداء قوي بعد الخروج المخيب للآمال من دوري الأبطال على يد بورتو يوم الثلاثاء الماضي.

وحقق يوفنتوس فوزا مريحا على كالياري الذي سجل جيوفاني سيميوني هدفه الوحيد في الشوط الثاني، ويحتل الآن المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر وتتبقى له مباراة إضافية.

وهذه أول هزيمة لمدرب كالياري ليوناردو سيمبليتشي منذ توليه المسؤولية في فبراير شباط وتركت فريقه في المركز 17 برصيد 22 نقطة متقدما بنقطتين على منطقة الهبوط.