يوفنتوس يستعيد كبرياءه بفضل هاتريك رونالدو امام كالياري 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الايطالي، استعاد يوفنتوس كبرياءه بعد الخروج من الدور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزا مهما على حساب ​كالياري​ بنتيجة 3-1، بفضل نجمه البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، الذي سجلّ ثلاثيّة السيدة العجوز في اللقاء.



واحتاج رونالدو لـ32 دقيقة كي يسجل هاتريك في الشوط الأول، بالدقائق 10 و25 (ركلة جزاء) و32.

وفي الشوط الثاني، تراجع مستوى يوفنتوس مع محاولات أصحاب الأرض برد الاعتبار، وسجل لكالياري هدف تقليص الفارق مهاجمه الارجنتيني جيوفاني سيميوني بالدقيقة 61.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على المركز الثالث وعلى فارق الـ10 نقاط مع الانتر، علما أن يوفنتوس تنقصه مباراة مؤجلة أمام نابولي.