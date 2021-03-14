شتوتغارت يعود الى سكة الانتصارات بفوزٍ مستحقٍ على هوفنهايم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الـ 25 من ​الدوري الالماني لكرة القدم​، عاد فريق ​شتوتغارت​ الى سكة الانتصارات بعد ان حقق فوزاً مستحقاً على ضيفه ​هوفنهايم​على ملعب مرسيدس بنز ارينا، وكانت قد انتهت بواقع 2 – 0.



تمكن فريق اصحاب الارض من فرض سيطرته على الكرة منذ البداية وتم استغلال هفوة ارتكبها اللاعب كاسيم نوهو الذي سجل هدف في مرمى فريقه، ليكثف فريقه الخط الدفاعي بهدف الحد من خطورة فريق شتوتغارت، ولكن فرصهم باءت بالفشل حيث احرز ساسا كالادزيتش الهدف الثاني في الدقيقة 64 ليمنح اريحية كبيرة لفريقه لحين انتهاء اللقاء بهدفين نظيفين.