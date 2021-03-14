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الكشف عن احد كواليس غرفة ريال مدريد بعد الفوز على التشي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن احد كواليس غرفة بعد الفوز على التشي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

كشف تقرير صحفي إسباني، عن أحد الكواليس من داخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد الفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، في الجولة 27 من الليغا.

وزعم سيرجيو ​راموس​ أنه تعرض لخطأ من قبل إيفان ماركوني لاعب إلتشي، لكن الحكم لم يمنحه ركلة جزاء.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن راموس أعاد شرح اللعبة لمدربه زين الدين زيدان بعد المباراة.

وأشارت إلى أن راموس انفجر من الغضب في غرفة الملابس أثناء الحديث عن أحقيته في الحصول على الركلة.

يذكر ان ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الليغا برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن اتلتيكو مدريد المتصدر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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