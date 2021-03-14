ارقام قياسية للدون مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

تمكن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ من تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مشاركته في مباراة فريقه يوفنتوس أمام ​كالياري​، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من ​الدوري الإيطالي لكرة القدم​.



واحرز الدون ثلاثية هاتريك في الدقائق 10، 25 و33.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان كريستيانو رونالدو سجل 87 هدفًا في مسيرته خلال شهر آذار، وهو رقم قياسي بالنسبة له في شهر واحد بين النادي والمنتخب البرتغالي الأول.

يذكر أن النجم رونالدو تمكن التسجيل في جميع ملاعب الفرق بالدوري الإيطالي.