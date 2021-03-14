البريمييرليغ: ارسنال يحسم لقاء الديربي على حساب توتنهام 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

ضمن منافسات ​الجولة 28​ من ​الدوري الانكليزي​ الممتاز، نجح فريق ​ارسنال​ في حسم الديربي امام نظيره ​توتنهام​ بنتيجة 2-1، ليعود رجال المدرب ارتيتا الى سكة الانتصارات.



وبهذا الفوز المهم، رفع ارسنال رصيده الى 41 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 45 في المركز السابع.

وبالعودة الى اجواء الشوط الاول، فقد كان الاداء بين الفريقين متقارب، حيث تناوب كل منهما على تشكيل خطورة على مرمى الخصم، الا ان الكفة كانت لصالح ارسنال الذي استحوذ بشكل اكبر على الكرة، لكن توتنهام وبتمريرة متقنة من البرازيلي مورا، نجح الارجنتيني ايريك لاميلا من تسجيل هدف عالمي في الدقيقة 33، وبعدها واصل ارسنال ضغطه على مرمى لوريس من اجل ادراك التعادل وحصل على فرصة خطيرة الا ان القائم منع تسديدة سواريس من هز الشباك، وبعد محاولات عدة نجح النروجي مارتن اوديغارد من ادراك التعادل للغانرز بعد تمريرة حاسمة من تيرني في الدقيقة 44، واضاف حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق ارسنال ضغطه على مرمى السبيرز الذي تراجع الى مناطقه الدفاعية، واجرى جوزيه مورينيو تبديلات على تشكيلته من اجل تنشيط خط الوسط الهجومي، وفي الدقيقة 63 تحصّل فريق ارسنال على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من سانشيز على لاكازيت الذي نجح في ترجمة ركلة الجزاء بنجاح مانحاً التقدم للغانرز بنتيجة 2-1، وفي الدقيقة 76، تعرض ايريك لاميلا للطرد بعد تدخله بالمرفق على شاكا، وشهدت الدقيقة 83 تسجيل هاري كاين لهدف التعادل لكن حكم الغى الهدف بداعي التسلل على النجم الانكليزي، وادخل ارتيتا لاعب الوسط محمد النني من اجل تدعيم وسط الفريق للحفاظ على نتيجة اللقاء، وفي الدقيقة 89 ارتطمت تسديدة كاين في العارضة في محاولة خطيرة لادراك التعادل، واضاف حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع، وحصل توتنهام على ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 94 الا ان تسديدة كاين علت العارضة لينتهي اللقاء بفوز ارسنال 2-1.