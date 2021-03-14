شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يخرس منتقديه بـ"هاتريك" تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يحتاج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى إلى 22 دقيقة ليرد على منتقديه بعدما سجل ثلاثة أهداف" هاتريك" في فوز فريقه يوفنتوس على مضيفه كالياري 3-1 في المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ رونالدو التسجيل في الدقيقة العاشرة ثم أضاف الثاني من ركلة جزاء(25) والثالث(32)، وهذا ثاني أسرع"هاتريك" في مسيرته بعدما كان احتاج إلى 20 دقيقة فقط للتسجيل في شباك اسبانيول بالدوري الإسباني عام 2015 عندما كان في صفوف ريال مدريد.

وتعرض رونالدو لانتقادات واسعة بعد خروج يوفنتوس من دور ال16 لدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي،وأكد نقاد انه لم يقدم شيئاً لفريق"السيدة العجوز"، وهو ماجعل النجم البرتغالي يضع يده على اذنه خلال احتفاله بالهدف الثالث،وكأنه يطالب منتقديه باسماعه ماذا يقولون من تفاهات.

وتصدر رونالدو(36 عاما) ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي برصيد 23 هدفاً، مقابل 19 هدفاً للبلجيكي لوكاكو هداف إنتر ميلان.

كما وصل للهدف رقم 770 في مسيرته الكروية، ليتخطى أهداف أسطورة البرازيل بيليه، الذي سجل 767 هدفاً في مسيرته الكروية،في حين يحتل النجم التشيكي السابق جوزيف بيكان صدارة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في التاريخ برصيد 805 هدفاً.

كما وصل كريستيانو رونالدو ل"الهاتريك" رقم 57 في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب لها، ومنتخب بلاده البرتغال،منها 3 ثلاثيات مع يوفنتوس.

ولم يكتف رونالدو بذلك،فبعد ثلاثيته في مرمى كالياري ،يكون سجل في جميع الملاعب التي خاض عليها مباريات في الكالتشيو، وعددها 18.

كما أن رونالدو، أحرز 87 هدفاً في مسيرته خلال مارس/آذار، وهو رقم قياسي بالنسبة له في شهر واحد، سواء مع الأندية أو المنتخبات.