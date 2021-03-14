شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 14 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 14 / 3 / 2021 العديد من الأحداث المهمة في مقدمتها تغيير وليد إبراهيم مدرب حراس المرمي الذي كان مقررا ان يقود التدريبات اليوم، واستبداله بأيمن الطويل مدرب حراس مرمى 2003 .

أسامة نبيه: مباراة الترجى صفحة جديدة مع جماهير الزمالك

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أهمية مباراة الترجي التونسي، والتى ستكون بمثابة صفحة جديدة فى مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات للموقع الرسمي للنادى، سنقاتل على فرصنا فى الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وهناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين فى استعادة الانتصارات الأفريقية وغلق الصفحة الماضية وما شهدته من نتائج سلبية.

تعديلات متوقعة فى تشكيل الزمالك أمام الترجي.. أبرزها عودة أبو جبل

يجرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، بعض التعديلات على تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

بعثة الترجى التونسى تصل القاهرة لمواجهة الزمالك بدورى الأبطال

وصلت مطار القاهرة الدولى، عصر اليوم الأحد، بعثة الترجى التونسى، استعداداً لخوض مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

كارتيرون يدرس إقامة معسكر مغلق فى فترة توقف الدورى

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدخول فى معسكر مغلق بعد مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب كارتيرون فى استغلال فترة التوقف المقبلة والمقرر لها 20 مارس الجارى بسبب الاجندة الدولية فى الدخول بفريق الزمالك في معسكر مغلق سواء فى أحد الفنادق داخل القاهرة أو إحدى المدن الساحلية عقب مباراة الترجي ، لفرض مزيدٍ من التجانس بينه وبين اللاعبين عقب توليه المهمة، وتنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية التى يرغب فى تطبيقها على طريقة لعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

تدريب الزمالك.. الابتسامة والتركيز على وجوه اللاعبين قبل مواجهة الترجى.. صور

ظهرت الابتسامة والتركيز على وجوه لاعبى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

هل يلجأ مدرب حراس الزمالك الجديد لسياسة التدوير؟

مازالت المنافسة مشتعلة بين حراس مرمى الزمالك محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد، حيث يرغب كل حارس فى الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسى مع فريقه، وهو الأمر الذى يصب فى مصلحة الزمالك، الذى أصبح يمتلك ثلاثة حراس على أعلى مستوى، ولا توجد لديه أزمة فى هذا المركز، خاصة أن مستوى الثلاثة لاعبين متقارب ومن يشارك يقوم بدوره على أكمل وجه.

الزمالك يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل لقاء الترجى

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية لمسحة كورونا، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي "الكاف"، قبل مواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إياب دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة.

وأجرى فريق الزمالك والأجهزة الفنية والطبية والإدارية المسحة الطبية عقب خوضه مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

مدرب 2003 يقود حراس الزمالك لحين التعاقد مع أجنبى

أعلن الموقع الرسمى لنادى الزمالك تولى أيمن الطويل، مدرب حراس مرمى فريق الناشئين بالقلعة البيضاء مواليد 2003، قيادة مران حراس الفريق الأول خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتراجع الزمالك عن إسناد مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك لوليد إبراهيم بعد استقالة عمرو عبد السلام، من جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقرر الإدارة الاستعانة بأيمن الطويل لحين التعاقد مع مدير فنى أجنى.