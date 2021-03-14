شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل دار السلام لمواجهة نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لخوض مباراة نامونجو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ووصلت البعثة إلى مطار دار السلام على متن الطائرة الخاصة التى وفرتها الإدارة لراحة جميع أفرادها استعدادا للمباراة المهمة، قبل التوجه لفندق الإقامة.

ويعتلي بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي.