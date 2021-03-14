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شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل دار السلام لمواجهة نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز إلى العاصمة التنزانية دار السلام، استعداداً لخوض مباراة نامونجو فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لها الثالثة عصر الأربعاء المقبل على استاد تنزانيا الوطني فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
ووصلت البعثة إلى مطار دار السلام على متن الطائرة الخاصة التى وفرتها الإدارة لراحة جميع أفرادها استعدادا للمباراة المهمة، قبل التوجه لفندق الإقامة.
ويعتلي بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي.
أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز، قائمته لمواجهة فريق نومونجو التنزانى فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو التنزاني فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل باستاد تنزانيا الوطني فى ثاني جولات دور المجموعات للبطولة الكونفدرالية.
وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي.
إكرامي مع بيراميدز
بعثة بيراميدز
رمضان صبحي و عمر جابر