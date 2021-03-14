شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى البنك الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا للاعبي وجهاز فريق البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة الاتحاد السكندري فى إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الاثنين فى الخامسة مساءً باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويقود خالد جلال المدير الفني لسيراميكا أولى مبارياته الرسمية مع الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا والذي أبعده عن قيادة الفريق فى الجولتين السابقتين .

وشهدت التدريبات الأخيرة عودة بهاء مجدى ومحمود سيد للتدريبات الجماعية ومازال أحمد ياسر وشادى رضوان ومحمد لعبه ينفذون البرنامج التأهيلي للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.

وعقب مران اليوم يدخل فريق البنك الأهلي معسكراً مغلقا استعدادا للمباراة الاتحاد السكندرى .

وحرص أشرف نصار رئيس البنك الأهلى على الاجتماع بلاعبى الفريق والجهاز الفنى للاشادة بهم على المباريات الماضية وكذلك تحفيزهم لمباراة الغد أمام سيد البلد.