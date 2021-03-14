شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأول فى الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم، الأحد، مرانه الأول على ملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لمواجهة فريق فيتا كلوب، فى دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت كواليس اليوم الأول للأهلى فى الكونغو كالتالي:

مسحة طبية



قبل انطلاق المران خضع الأهلى لمسحة طبية، وفقًا للبروتوكول المعمول به فى جائحة كورونا، وبعدها عقد المدير الفنى للفريق بيتسو موسيماني محاضرة فنية فى فندق الإقامة، قبل أن يتوجه الفريق إلى ملعب الشهداء لخوض المران.

وبدأ مران الأهلى بمحاضرة سريعة عقدها موسيمانى مع لاعبى الفريق فى أرض الملعب، تحدث خلالها فى عدة أمور خاصة بالمباراة المرتقبة.

السفير المصرى فى مران الأهلي

وحرص السفير حمدى شعبان، سفير مصر فى دولة الكونغو، على حضور المران، ورافق البعثة إلى فندق الإقامة بعد انتهاء التدريب، فى إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب.

جاهزية محمد هاني

وتعرض محمد هاني، مدافع الفريق، لإصابة بأسفل ‏الحاجب أثناء المران، ما أدى إلى خروجه برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق، الذى قام بعمل غرز تجميلية للاعب فى مكان الجرح الذى نتج عن الكدمة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن ‏الإصابة لن تمنع محمد هانى من المشاركة بشكل طبيعى فى المران الرئيسى للأهلى غدًا الاثنين، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفنى فى مباراة فيتا كلوب الكونغولي.‏

موسيمانى يطمئن

وبعد انتهاء مران الأهلى حرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى بالإضافة إلى لاعبى الفريق على الاطمئنان على حالة محمد هاني.

السولية وطاهر

وأكد الجهاز الطبى للفريق جاهزية الثنائى عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة فى التدريب الرئيسى غدًا الاثنين، بعد خوضهما برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق اليوم، وفقًا للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له الثنائى استعدادًا لمشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق.

المران الرئيسى غدًا

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مرانه الرئيسى غدًا الاثنين، على ملعب الشهداء الذى يستضيف المباراة، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» التى تمنح الفريق الضيف الحق فى التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ويستعد الأهلى لمواجهة فيتا كلوب فى المباراة المقرر إقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.