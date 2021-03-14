شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو يحضر المران الأول للأهلى استعدادًا لـ«فيتا كلوب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير حمدى شعبان، سفير مصر فى دولة الكونغو، على حضور المران الأول للأهلى الذى أقيم عصر اليوم، الأحد فى ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا.

وتابع السفير المصرى مران الأهلى وعاد مع البعثة إلى فندق الإقامة، فى إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، المقرر إقامتها عصر بعد غدٍ الثلاثاء فى دورى أبطال أفريقيا.

وكان السفير حمدى شعبان قد حرص على استقبال بعثة الأهلى فى مطار كينشاسا مساء أمس، لتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمامها.

وخاض الأهلى تدريبه الأول عصر اليوم الأحد بمشاركة جميع اللاعبين، وحرص خلاله بيتسو موسيمانى على توجيه اللاعبين وتصويب الأخطاء فى أكثر من مناسبة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق فيتا كلوب بطل الكونغو عصر بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات فى دورى الأبطال.