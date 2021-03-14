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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم، الأحد، مباراة وحيدة بمسابقة الدوري الممتاز، فاز خلالها غزل المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر.

أحرز أحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 14 / 3 / 2021

ويحافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 33 نقطة ، بينما يأتي الأهلي فى المركز الثانى برصيد 27 نقطة وبيراميدز فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة وإنبي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 14 / 3 / 2021

وتجمد رصيد المقاولون عن 15 نقطة فى المركز الـ 13 من 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر9 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة عند 22 نقطة فى المركز التاسع بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15.