الهدف الـ11.. كوكا يسجل ويخرج مصابًا أمام لاريسا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" المحترف في صفوف أولمبياكوس، هدفًا في شباك لاريسا حيث تقام المباراة ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري اليوناني.

وجاء هدف "كوكا" من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من زمن أحداث المباراة، إلا أن الدوري المصري تعرض للإصابة بعد ذلك ليخرج من المباراة كبديل.

وأصبح هدف صاحب الـ28 عامًا هو الثامن له هذا الموسم في مسابقة الدوري اليوناني من أصل 16 مباراة شارك بها إلى جانب صناعته ثلاثة أهداف حاسمة.

وإجمالاً شارك كوكا في 27 مباراة مع أولمبياكوس سجل من خلالها 11 هدفًا وصنع أربعة أهداف حاسمة.

ويلعب أولمبياكوس دوري السوبر اليوناني والذي يحدد بطل الدوري لموسم (2020 - 2021).

هدف كوكا

إصابة كوكا