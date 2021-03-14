بمشاركة شرفية للنني.. آرسنال يحول تأخره لفوز مثير على توتنهام في بريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حول فريق آرسنال تأخره بهدف لفوز مثير على نظيره توتنهام، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" .

وتقدم لاميلا بالهدف الأول لفريق توتنهام في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل اوديجارد لآرسنال في الدقيقة 44.

وسجل الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لفريق آرسنال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد اللاعب لاميلا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 76 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 88 قرر المدير الفني لآرسنال الدفع بمحمد النني بدلا من اللاعب ألكسندر لاكازيت صاحب الهدف الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 41 نقطة ليتساوى مع استون فيلا صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو؛ سيدريك سواريز، ديفيد لويز، جابريل، كيران تيرني؛ جرانيت تشاكا، توماس باتي، سميث رو، مارتن أوديجارد، ساكا؛ ألكسندر لاكازيت.

وتكون تشكيل توتنهام من: هوجو لوريز، دوهارتي، سانشيز، ألديرفيرلد، ريجيليون، هويبيرج، ندومبيلي، لوكاس، جاريث بيل، سون، هاري كين.

ملخص المباراة

جاءت أول فرصة خطيرة لفريق آرسنال في الدقيقة 16، بعد كرة من الرعب ايميلي سميث روي لكنها اصطدمت بالعارضة لتحرم فريقه من التقدم.

وفي الدقيقة 19 قرر المدير الفني لفريق توتنهام إجراء تبديل بدخول اللاعل لاميلا بدلا من الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وتمكن اللاعب الذي حل كبديل في المباراة لاميلا من إحراز الهدف الأول لفريق توتنهام في الدقيقة 33 بتمريرة رائعة من لوكاس مورا.

وعادت العارضة في الدقيقة لتحرم آرسنال من إدراك التعادل بعد تصويبة من اللاعب سيدري سواريس.

وفي الدقيقة 40، أشهر حكم المباراة البطقة الصفراء في وجه سيرخيو ريجيلون لاعب توتنهام.

وسجل هدف التعادل لفريق آسنال اللاعب مارتن اوديجارد في الدقيقة 44 من زمن اللقاء، مستغلا تمريرة عرضية لعبها كيران تيرني من الجانب الأيسر ليسددها النرويجي وتغيير ارتجاهها بالارتطام في قدم ألدرفيريلد وتسكن شباك هوجو لوريس.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح آرسنال في الدقيقة 64 ليترجمها اللاعب الكسندر لاكازيت لهدف ثانٍ.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاميلا لاعب توتنهام صاحب الهدف الأول في الدقيقة 69، اعقبها بطاقة ثانية ليطرد اللاعب في الدقيقة 75.