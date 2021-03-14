غزل المحلة يحقق خامس انتصاراته في الدوري على حساب المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز غزل المحلة على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد المقاولون الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين غزل المحلة بالفضل في الفوز إلى لاعبه أحمد الشيخ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يرفع غزل المحلة رصيده إلى 22 نقطة بعد تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم، ليجمع 8 نقاط في آخر أربع جولات ويرتقي إلى المركز التاسع في الدوري.

وعلى الجانب الآخر، تلقى المقاولون الهزيمة التاسعة في الدوري ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.