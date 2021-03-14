أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام ويحسم الديربي



قلب أرسنال تأخره بهدف أمام غريمه توتنهام إلى فوز مستحق بهدفين مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم توتنهام في الدقيقة 33 بهدف رائع أحرزه إيريك لاميلا بتسديدة أرضية ماكرة سكنت شباك حارس أرسنال، بيرند لينو.



وفي الدقيقة 44 تمكن المعار لأرسنال من ريال مدريد مارتن أوديغارد من إحراز هدف التعادل للمدفعجية قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت هدف الفوز للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 64.



ورفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.



وشهد اللقاء طرد لاميلا في الدقيقة 76 فاستكمل السبيرز المباراة بعشرة لاعبين.



دخل الفريقان المباراة بعد تحقيقهما انتصارين ثمينين في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، حيث عاد ارسنال بفوز مستحق على أولمبياكوس اليوناني 3-1، في حين تغلّب توتنهام على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين.



وكشف مدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا قبل انطلاق المباراة بانه استبعد هدافه الغابوني بيار أيميريك أوباميانغ من التشكيلة الأساسية ووضعه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لأسباب انضباطية.



وقال أرتيتا لشبكة "سكاي" البريطانية "كان من المفترض أن يبدأ المباراة، لكننا كنا امام مسألة انضباطية، الأمر أصبح وراءنا ونتطلع إلى المستقبل. سيجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين".





المصدر: بي إن سبورت