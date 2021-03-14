رونالدو يقود يوفنتوس للفوز وإنتر يشق طريقه بنجاح نحو اللقب

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد يوفنتوس إلى قواعده بثلاث نقاط مستحقة عقب فوزه على مضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.



دخل يوفنتوس اللقاء بشراسة هجومية أسفرت عن هدف مُبكر أحرزه كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 10، إثر ركلة زاوية نفذها خوان كوادرادو، قابلها النجم البرتغالي برأسية جميلة هزت الشباك.



واستمر يوفنتوس في محاولاته الهجومية إلى أن تحصل رونالدو على ركلة جزاء، نفذها بنفسه محرزًا ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 25، قبل أن يواصل تألقه ويُدون اسمه على هدف ثالث مع حلول الدقيقة 32.



في الشوط الثاني، خفض يوفنتوس من نسقه الهجومي واعتمد عناصر الفريق على تدوير الكرة بشكل أكبر بينهم، في وقت اعتمد كالياري على الارتداد بهجمات معدودة، أثمرت إحداها عن هدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 61.



وبات في رصيد يوفنتوس 55 نقطة عزز بها مركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر.



إنتر نحو اللقب

وفي مباراة أخرى حقق إنتر فوزاً صعباً على مضيفه تورينو 2-1، حيث يواصل ريادة ترتيب الدوري الإيطالي بـ65 نقطة، وجلس على المدرجات مدرب إنتر أنتونيو كونتي بسبب ايقافه.



ومرة جديدة، احتاج "نيراتزوري" إلى الثنائي الهجومي الضارب المؤلف من البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لإنقاذه.



وبعد دخول الدنماركي كريستيان إريكسن عقب الاستراحة، تحسّن أداء إنتر.



افتتح لوكاكو التسجيل من نقطة الجزاء (62)، مقلصاً الفارق إلى هدف مع متصدر ترتيب الهدافين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس (20 هدفا).



لكن تورينو عادل بعد معمعة داخل المنطقة عبر أنتونيو سانابريا (70)، قبل أن يحتاج إنتر للمسة رأسية قاتلة وذكية من لاوتارو في الدقيقة 85 حسم بها النقاط الثلاث، إثر تمريرة من المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.



وتُعدّ النتيجة قاسية على تورينو الذي أصبح مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية في المركز الثامن عشر، بعدما أصاب القائم في الشوط الأول عبر قلب دفاعه البرازيلي ليانكو (29).



وغاب عن إنتر لاعب وسطه التشيلي المصاب أرتورو فيدال، فيما تأثر تورينو لغياب عدد من لاعبيه بسبب بروتوكول فيروس كورونا.



وفي مباراة أخرى حقق بارما الفوز على ضيفه روما بهدفين لصفر، وسجل كل من الروماني فالينتين ميهايلا (9) والبرازيلي هيرناني أزيفيدو جونيور من ركلة جزاء (55) هدفي أصحاب الأرض.



ويحتل روما المركز الخامس بـ50 نقطة فيما يأتي بارما في المركز قبل الأخير بـ19 نقطة.



وبدا روما مرهقاً بعد تخطيه شاختار دانيتسك الأوكراني 3-صفر، الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وهكذا يكون فريق العاصمة قد تخلّى عن المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلى أتالانتا الفائز على سبيزيا 3-1.