شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ضد توتنهام : سقوط نادر لمورينيو ضد الجانرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا غاليًا بديربي شمال لندن بعد تغلبه على توتنهام بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة 28 من البريميرليج.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين، بعد أن أفتتح الضيوف التقدم بواسطة البديل إيريك لاميلا – الذي دخل مكان الكوري هيونج مين سون بعد أول 19 دقيقة من المباراة بسبب الإصابة – في الدقيقة 33، لكن أصحاب الأرض عدلوا النتيجة في الدقيقة 44 بواسطة النرويجي مارتين أوديجارد.

وفي الشوط الثاني حصل أرسنال على ركلة جزاء بعد 18 دقيقة من البداية، تسبب فيها الكولومبي دافينسون سانشيز على الفرنسي أليكساندر لاكازيت، الذي سدد بنفسه وسجل الهدف الثاني للجانرز.

وأكمل توتنهام أخر 14 دقيقة بـ 10 لاعبين بعد تعرض إيريك لاميلا للطرد نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

رجل المباراة:

مارتين أوديجارد قدم مباراة كبيرة وحصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور.

النرويجي سجل هدف التعادل لـ أرسنال، صنع فرصتين، لعب 55 تمريرة سليمة من 57، ربح 4 إلتحامات أرضية من 8، وأفتك الكرة في ثلاث مناسبات

هل تعلم أن:

- جوزيه مورينيو خسر ثاني مباراة له فقط من بين 19 مباراة لعبها ضد أرسنال في البريميرليج .

- مورينيو خسر 3 مباريات فقط من أصل 23 مباراة لعبها ضد أرسنال في مختلف البطولات (فاز 12 وتعادل 8)

- أرسنال حقق الفوز اخيرًا في ديربي شمال لندن بعد عدم نجاحه في ذلك خلال أخر 5 مباريات ضد توتنهام في مختلف البطولات قبل اليوم (تعادل 2 وخسر 3).

- أرسنال خسر مباراتين فقط على ملعبه من أخر 36 مباراة لعبها ضد توتنهام في الدوري (فاز 20 وتعادل 14).

- ميكيل أرتيتا هزم جوزيه مورينيو للمرة الأولى على الإطلاق في مسيرته كلاعب أو كمدرب بعد عدم نجاحه في ذلك خلال جميع المباريات ال8 التي خاضها سابقًا ضد المدرب البرتغالي سواء كلاعب (6) أو كمدرب (2).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

- الجانرز رفعوا من رصيدهم إلى 41 نقطة في المركز العاشر، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إيريك لاميلا سجل ضد أرسنال للمرة الأولى بعد 11 مواجهة ضدهم بقميص توتنهام.

- الأرجنتيني سجل أول هدف له على الإطلاق ضد أرسنال في مباراته رقم 250 بقميص توتنهام في مختلف البطولات. لاميلا سجل أول هدف له مع السبيرز في البريميرليج بعد 35 مباراة متتالية قبل اليوم دون نجاح (منذ سبتمبر 2019).

- لاميلا هو رابع بديل يسجل في الشوط الأول من مباراة في البرميرليج مع توتنهام بعد روني روزنتال (1997)، ستيفن إيفرسن (1998) وجاري دوهرتي (2003).

- مارتين أوديجارد هو رابع لاعب من أرسنال يسجل أول هدف له في البريميرليج من خلال مباراة ديربي شمال لندن بعد نيكلاس بندتنر (2007)، بير ميرتيساكر (2012) ولوكاس توريرا (2018).

- أليكساندر لاكازيت هو خامس لاعب من أرسنال في عهد البريميرليج يسجل 10 أهداف أو أكثر في 4 مواسم على التوالي (بعد إيان رايت، دينيس بيركامب، تييري هنري وأوليفييه جيرو)

- ركلة جزاء لاكازيت هي الركلة رقم 20 التي تُسجل في ديربي شمال لندن في البريميرليج. هذه هي أكثر مواجهة في عهد المسابقة شهدت اهدافًا من ركلات الجزاء.

- توتنهام استقبلوا 7 أهداف من ركلات الجزاء في البريميرليج هذا الموسم. أكثر عدد أهداف من ركلات الجزاء يتلقاه فريق يدربه جوزيه مورينيو في موسم من البريميرليج.

- إيريك لاميلا هو ثاني لاعب يسجل ويطرد في ديربي شمال لندن في البريميرليج بعد إيمانويل أديبايور مع توتنهام في الخسارة 5-2 من أرسنال في نوفمبر 2012.

- هذه هي أول مرة يخسر فيها فريق يدربه جوزيه مورينيو في البريميرليج بعد ان سجل الهدف الإفتتاحي في مباراة خارج قواعده، منذ خسارة تشيلسي ضد توتنهام بنتيجة 5-3 في يناير 2015.

- توتنهام خسروا هذا الموسم 9 مباريات في الدوري، السجل الأسوأ على الإطلاق من الهزائم لفريق يدربه جوزه مورينيو في موسم بالدوري، مناصفة مع تشيلسي موسم 2015/2016 (9 ايضًا).