شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاكيت سابع مرة».. ‏كارتيرون وجهًا لوجه أمام الشعباني في مباراة الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية صوب ملعب القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء المقبل، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل تجمع الزمالك بالترجي التونسي، بمنافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

مواجهة خاصة تتجدد من خارج الخطوط بين الثنائي، الفرنسي كارتيرون العائد مجدداً لولاية ثانية في الزمالك، والوطني التونسي معين الشعباني مع الترجي.

المواجهة هي السابعة بين كارتيرون والشعباني، حيث واجه الفرنسي بقميص 3 أندية نظيره التونسي.

وقابل كارتيرون خلال ولايته لكل من الأهلي والزمالك والرجاء معين الشعباني مدرب الترجي في 6 مباريات، انتصر الفرنسي 4 مرات مقابل مرتين للتونسي.

أول مواجهة جمعت كارتيرون بالشعباني كانت بملعب القاهرة في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2018 وفوز الأهلي بقيادة الفرنسي بنتيجة 3/1 على الترجي، وفي الإياب تفوق الشعباني بثلاثية وكسب الرهان وحصد اللقب مع الفريق التونسي.

بعد شهور تجدد اللقاء بينهما على لقب السوبر الأفريقي وقاد كارتيرون الرجاء المغربي للفوز على الترجي بهدفين مقابل هدف، لبرد بلقبه على الشعباني.

وفي العام الماضي 2020 تقابل كارتيرون في ولايته الأولى مع الزمالك أمام الشعباني من خلال 3 مباريات في مواجهة الترجي، حسم الفرنسي الأولى بالفوز بالسوبر الأفريقي بثلاثية، ثم قطع بطاقة الترشح لنصف نهائي دوري الأبطال من خلال فوز بالقاهرة بنتيجة 3/1 وخسارة غير مؤثرة في رادس بهدف نظيف.