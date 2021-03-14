شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تهزم الأمريكية أوسوي أركونادا بالجولة الثانية من تصفيات مونتيري المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت النجمة المصرية ميار شريف الفوز على منافستها الأمريكية أوسوي مايتاني أركونادا في المرحلة الثانية من تصفيات بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بالمكسيك.

ونجحت ميار شريف في حسم المباراة بعد الفوز في شوطين متتاليين بنتيجتي 6-3 و6-4.

وكانت ميار شريف قد تخطت المكسيكية مارسيلا زاكارياتس، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة مونتيري المفتوحة للتنس بالمكسيك.

واستطاعت ميار شريف المصنفة 116 عالميُا، الفوز على نظيرتها المصنفة 206 عالميُا، بمجموعتين لا شيء، وجاءت نتيجة المباراة كالتالي (6-3) و(7-3)، وبالتالي استطاعت ميار التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات البطولة.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الدور الرئيسي للبطولة من 15 إلى 21 من شهر مارس الحالي، بمشاركة 32 لاعبة، ويصل مجموع الجوائز إلى 235.238 دولارا أمريكيا.