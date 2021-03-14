شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المنيا وأسمنت أسيوط 1/1 في الممتاز «ب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي المنيا الرياضي، ونادي اسمنت أسيوط، 1 / 1، ضمن مباريات الاسبوع السابع عشر للدوري الممتاز «ب» مجموعة الصعيد، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم.

أقيمت المباراة على ملعب نادي المنيا، شرق النيل، أحرز لأسمنت أسيوط عبدالرحمن مكرم، وتعادل للمنيا أحمد عصام، ليرتفع رصيد المنيا، عند 32 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، بينما يحتل المركز الأول الشرقية للدخان برصيد 39 نقطة .