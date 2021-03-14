شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الزمالك في تاريخ مبارياته بالجولة الأفريقية الرابعة قبل مواجهة ‏الترجي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، بملعب القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الزمالك يدخل اللقاء وفي جعبته نقطتين احتل بهما المركز الثالث، بينما يخوض الترجي المباراة وهو متصدراً للمجموعة برصيد 7 نقاط.

وتضم مجموعة الفريقين أيضاً كل من مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

نرصد في السطور التالية نتائج الزمالك عبر تاريخه في مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، حيث خاض الفارس الأبيض 10 مباريات بالجولة الرابعة خسر في 5 وفاز في 4 وتعادل في واحدة.

نسخة 1997: خسارة على يد فيروفيارو الموزمبيقي بهدفين نظيفين

نسخة 2002: الفوز على كوستا دي سول الموزمبيقي بثلاثية نظيفة

نسخة 2005: الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف في المنزة

نسخة 2008: خسارة على يد أسيك ميموزا الايفواري بثلاثية نظيفة

نسخة 2012: خسارة على يد مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف بالقاهرة

نسخة 2013: الفوز على أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف

نسخة 2014: التعادل سلبياً بالإسكندرية أمام مازيمبي الكونغولي

نسخة 2016: الخسارة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بهدف

نسخة 2017: الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بثنائية نظيفة

نسخة 2019-2020: الفوز على زيسكو الزامبي بهدفين دون رد