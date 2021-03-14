شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه : الزمالك سيقاتل أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مباراة الترجي التونسي، والتي ستكون بمثابة صفحة جديدة في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.
وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة للموقع الرسمي: «سنقاتل على فرصنا في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. وأضاف، هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في استعادة الانتصارات الأفريقية وغلق الصفحة الماضية وما شهدته من نتائج سلبية».
وشدد: «هناك حالة تركيز شديدة داخل الفريق، فقط ما يتبقى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الفني خلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.
ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا».
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