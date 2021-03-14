شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد هاني في ملعب تدريبات الأهلي بعد إصابته في الرأس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع النادي الأهلي الرسمي صورا للجناح الأيمن محمد هاني، عقب إصابته في مران الفريق اليوم بكدمة أسفل ‏الحاجب على ملعب الشهداء في العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا. وأظهرت الصور محمد هاني في حالة مطمئنة تمكنه من المشاركة في لقاء الأهلي وفيتا كلوب المقرر إقامته الثلاثاء 16/3/2021.

وكان محمد هاني، غاد المران برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، وتم عمل ‏غرز تجميلية مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة التي تعرض لها اللاعب، نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي صورا لجناح الفريق عقب إصابته.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على حالة زميلهم محمد هاني، عقب انتهاء مران الفريق اليوم في الكونغو. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن محمد هاني سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الكرة بالفريق غدًا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي. ويلتقى الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

محمد هاني جناح الأهلي - صورة أرشيفية

محمد هاني عقب إصابته في مران الأهلي

محمد هاني عقب إصابته في مران الأهلي

محمد هاني عقب إصابته في مران الأهلي