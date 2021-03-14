شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غضب راموس بسبب ركلة جزاء إلتشى الغير محتسبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، عن أحد الكواليس من داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب الفوز على إلتشي بنتيجة 2-1، أمس السبت، في الجولة 27 من الليجا.

وزعم سيرجيو راموس أنه تعرض لخطأ من قبل إيفان ماركوني، لاعب إلتشي، في الشوط الثاني من المباراة، لكن الحكم لم يمنحه ركلة جزاء.

ووفقا للشبكة الإسبانية، فإن راموس أعاد شرح اللعبة لمدربه زين الدين زيدان عقب المباراة، وأشارت إلى أن راموس انفجر من الغضب في غرفة الملابس أثناء الحديث عن أحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

وقال راموس إن أكثر ما أزعجه أن الحكم لم يرغب في الذهاب إلى تقنية الفيديو لمشاهدة اللعبة مرة أخرى، رغم أنه طلب ذلك كي يتأكد أن هناك خطأ، بناء على مزاعم قائد ريال مدريد.