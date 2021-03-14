شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن قائمته لمباراة البنك الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة البنك الأهلى، المقرر لها غدًا الاثنين، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالى: محمد صبحي وصبحي سليمان، وصبري رحيل ودايمون لوى وهشام صلاح والسيد سالم ومروان النجار وكريم يحيى وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وحسام عاشور وفوزى الحناوى وعبدالغنى محمد وعمار حمدى وأحمد حجى وعبدالسميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى ورزاق سيسيه وأحمد راشد وروماريو.