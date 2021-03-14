شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة غياب محمد هاني عن فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏محمد هاني، لاعب الفريق، سيكون موجودًا في المران الرئيسي غدا الإثنين بشكل طبيعي، ولن تمنعه الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق اليوم من الظهور في المران الرئيسي غدًا أو المشاركة في مباراة فيتا وفقًا لرؤية ‏الجهاز الفني.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء، الذي يستضيف مباراة فيتا كلوب المقرر لها الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الأهلي قد خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل عقد محاضرة فنية بفندق الإقامة ‏والتوجه إلى ملعب المباراة وخوض التدريب الأول للفريق في الكونغو.

الأهلي وفيتا كلوب.. موسيماني يحدد نقاط القوة والضعف داخل الفريق الكونغولي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وحرص المدير الفني خلال المحاضرة التي عقدها بفندق الإقامة على الحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولي، وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، قبل المواجهة المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة فيتا كلوب، قبل المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني، وبعدها يخوض الفريق تدريبه الأول على ملعب الشهداء الذي يستضيف المباراة. ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد جاهزية الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر للمشاركة في تدريب الفريق الرئيسي غدًا الاثنين، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب والمقرر لها بعد غد الثلاثاء.

وخاض الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجًا تأهيليًّا على هامش مران الفريق، الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب الشهداء بالكونغو، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له الثنائي استعدادًا لمشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية السولية وطاهر للمشاركة في التدريب الرئيسي للأهلي غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من التواء في الكاحل، بينما كان عمرو السولية يعاني من إجهاد عام، وسيوجدان في مران الفريق غدًا الاثنين بشكل طبيعي.