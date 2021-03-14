شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تهدد بـ مقاطعة كأس العالم 2022 في قطر بسبب حقوق العمال‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية، أن النرويج تهدد بمقاطعة كأس العالم 2022 في قطر، في ظل الجدل المتصاعد بشأن حقوق العمال وحقوق الإنسان في قطر.

ويتصاعد الجدل بشأن استضافة كأس العالم العام المقبل، حيث تناقش النرويج مقاطعة البطولة وأعلنوا ذلك بوضوح، بينما رد الاتحاد الدولي (فيفا) على الاحتجاج علنا.

وفي الوقت ذاته لا يزال إرلينغ هالاند، مهاجم النرويج وبروسيا دورتموند الألماني الشاب صامتا، بينما قال مدربه الوطني ستال سولباكن إنه ناقش بالفعل القضية الملحة مع لاعبيه على حدة، وقد اتفق الجميع على أنه «يمكننا أن نفعل شيئًا كفريق واحد».

قال سولباكن إن النرويج قد تكون دولة صغيرة في عالم كرة القدم، لكن: «لدينا نجم عالمي ولاعبون شباب يتقدمون للأمام، علينا أن نفكر بشكل كبير».

وأضاف: «يرغب العديد من أندية الدرجة الأولى والجماهير في إجبار الاتحاد المحلي المتردد على القيام بذلك في الجمعية العمومية السنوية، يوم الأحد».

وأضاف المدير الفني للنرويج، بحسب مداد نيوز: «لقد قرأت كل ما يمكنني الحصول عليه، بالطبع أيضا مقال صحيفة الغارديان البريطانية عن قتلى كثيرين في مواقع العمل في استادات المونديال».

وقال سولباكن إن ما فعله الاتحاد النرويجي حتى الآن لتعزيز حقوق العمال وحقوق الإنسان في قطر «ضعيف للغاية وغير حازم، قطر ما كان يجب أن تحصل على كأس العالم».

ووصف سولباكن، رئيس الاتحاد المحلي تيري سفندسن بأنه كان مترددا، مستدركا: «علينا ممارسة الضغط، للرياضة القدرة على ضبط الأمور، أظهرت حملة (حياة السود مهمة) ذلك».

وأضاف أن هذا هو رأي هالاند وزملائه في الفريق، كما أن اللاعبين يشاركون في المناقشات بقلوبهم، لكن بالطبع يريدون اللعب في كأس العالم، متابعا: «كان يجب أن لا تحصل قطر على كأس العالم»، وشدد على أن المقاطعة لن تحل مشاكل العمال أيضًا.