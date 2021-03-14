شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد توتنهام : هدف خيالي للسبيرز والجانرز يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة أرسنال ضد توتنهام المقامة على ملعب الإمارات في إطار الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وسجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف توتنهام في الدقيقة 33 بطريقة خرافية بقدمه العكسية ليصبح هدفه مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب أجمل أهداف الموسم.

في المقابل، رد مارتن أوديجارد بهدف التعادل لنادي أرسنال في الدقيقة 44 ليضمن عودة فريقه إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول ويشعل الشوط الثاني.

شاهد هدف لاميلا في شباك أرسنال

شاهد هدف أوديجارد في شباك توتنهام